Мильковский Давид Никаноров
Место рожденияс-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
с-цо Парфенов Холм, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно