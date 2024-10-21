Енгалычева (Стенбок-Фермор) Маргарита Алексеевна
женский, родилась 13.07.1870, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
умерла 20.09.1950
ОтецСтенбок-Фермор Алексей Александрович03.09.1835 г.р.
МатьСтенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна1839 г.р.
Супруги
Енгалычев Павел Николаевич19.08.1864 г.р.
Дети
Лерда Ольберг (Енгалычева) Маргарита Павловна16.04.1901 г.р.
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Рождение
13.07.1870
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Бракосочетание
06.06.1899
Рождение ребёнка
16.04.1901
Дочь: Лерда Ольберг (Енгалычева) Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Енгалычев Павел Николаевич
Смерть
20.09.1950