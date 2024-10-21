Енгалычева (Стенбок-Фермор) Маргарита Алексеевна 13.07.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Енгалычева (Стенбок-Фермор) Маргарита Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.07.1870, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

умерла 20.09.1950

Отец
Стенбок-Фермор Алексей Александрович03.09.1835 г.р.
Мать
Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна1839 г.р.
Супруги
Енгалычев Павел Николаевич19.08.1864 г.р.
Дети
Лерда Ольберг (Енгалычева) Маргарита Павловна16.04.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1870

Отец: Стенбок-Фермор Алексей Александрович

Мать: Стенбок-Фермор (Долгорукова) Маргарита Сергеевна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
06.06.1899

Муж: Енгалычев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
16.04.1901

Дочь: Лерда Ольберг (Енгалычева) Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Енгалычев Павел Николаевич

Смерть
20.09.1950

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