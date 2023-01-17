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Бусоргин Филат Игнатьевич

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Место рождения

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Бусоргин Игнат Семёнович

Мать: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Тухова Катерина Филатовна

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Бусоргина Матрона Филатовна

Мать ребёнка: не указана

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
После 1758
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