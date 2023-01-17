Бусоргин Филат Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Бусоргин Игнат Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Тухова Катерина Филатовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Бусоргина Матрона Филатовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Смерть
После 1758