Паклина Надежда Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1898
Дочь: Паклина Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Паклин Николай Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.
Дочь: Паклина Ксения Николаева
Отец ребёнка: Паклин Николай Иванов
Смерть
Неизвестно