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Паклина Надежда Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паклин Николай Иванов

Рождение ребёнка
24.11.1898

Дочь: Паклина Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Паклин Николай Иванов

Рождение ребёнка
05.01.1913 ст.

Дочь: Паклина Ксения Николаева

Отец ребёнка: Паклин Николай Иванов

Смерть
Неизвестно

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