Конторин Яков Никитич 09.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Конторин Яков Никитич

Место рождения

Германиха, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1895

Дата смерти

17.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1895

Отец: Конторин Никита Павлович

Мать: Конторина Пелагея Фёдоровна

Германиха, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конторина Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Россия, Ивановская область, Сокольский район, Сельский сельсовет
Рождение ребёнка
20.11.1924

Дочь: (Конторина) Евдокия (Дуся) Яковлевна

Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1932

Сын: Конторин Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна

Родино, Боярская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конторина Елизавета

Смерть
17.06.1947
Россия, Ивановская область, Сокольский район, Сельский сельсовет

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