Конторин Яков Никитич
Место рождения
Дата рождения09.10.1895
Дата смерти17.06.1947
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конторина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Ивановская область, Сокольский район, Сельский сельсовет
Рождение ребёнка
20.11.1924
Дочь: (Конторина) Евдокия (Дуся) Яковлевна
Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1932
Сын: Конторин Леонид Яковлевич
Мать ребёнка: Конторина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конторина Елизавета
Смерть
17.06.1947
Россия, Ивановская область, Сокольский район, Сельский сельсовет