Афанасов Максим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Афанасова) Александра Максимовна

Мать ребёнка: Афанасова (Буткова) Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасова (Буткова) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
15.12.2003

Сын: Афанасов Максим Максимович

Мать ребёнка: Афанасова (Буткова) Ирина Анатольевна

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