Терещенко Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.09.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Ранение
08.03.1916 ст.
Микулишки, Годутишская волость, Свенцянский уезд
Звание: рядовой. Воинская часть: 88-й пехотный Петровский полк. Причина выбытия: ранен/контужен.
Призыв на военную службу
10.08.1941
Недригайлов, Сумська область
Место призыва: Недригайловский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Недригайловский р-н. Где проживал до призыва: Сумская область, Недригайловский район, село Коровинцы.
Пропал без вести (военное)
?.11.1943
Звание: рядовой. Должность: стрелок. Когда прекратилась письменная связь: с начала мобилизации и по настоящее время связи нет. Дополнительные данные о розыскиваемом: не имеется.
Смерть
Неизвестно