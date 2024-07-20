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Терещенко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Коровинцы, Сумська область

Дата рождения

21.09.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896 ст.

Отец: Терещенко Василий Никифорович

Мать: Терещенко Евфимия Андреевна

Коровинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Ранение
08.03.1916 ст.
Микулишки, Годутишская волость, Свенцянский уезд
Звание: рядовой. Воинская часть: 88-й пехотный Петровский полк. Причина выбытия: ранен/контужен.
Призыв на военную службу
10.08.1941
Недригайлов, Сумська область
Место призыва: Недригайловский РВК, Украинская ССР, Сумская обл., Недригайловский р-н. Где проживал до призыва: Сумская область, Недригайловский район, село Коровинцы.
Пропал без вести (военное)
?.11.1943
Звание: рядовой. Должность: стрелок. Когда прекратилась письменная связь: с начала мобилизации и по настоящее время связи нет. Дополнительные данные о розыскиваемом: не имеется.
Смерть
Неизвестно

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