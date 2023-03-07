Куранова (Мамутова) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Мамутова) Марфа Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.01.1914 ст.

Муж: Куранов Иван Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Иван Александрович Куранов - 39 лет, вторым браком Невеста: казачка Марфа Григорьевна Мамутова - 46 лет, вторым браком Поручители: мещанин Семен Алексеевич Вакуров, казаки Андрей Гаврило... Показать все
Смерть
Неизвестно
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