Куранова (Мамутова) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1914 ст.
Жених: казак Иван Александрович Куранов - 39 лет, вторым браком Невеста: казачка Марфа Григорьевна Мамутова - 46 лет, вторым браком Поручители: мещанин Семен Алексеевич Вакуров, казаки Андрей Гаврило... Показать все
Смерть
Неизвестно