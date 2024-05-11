Мельницкая Елизавета Аркадьевна
Место рожденияг. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Дата рождения30.11.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1893 ст.
г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
Крещение
19.12.1893 ст.
Церковь св. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, г. Ревель, Эстляндская губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19, Оп. 127, Д. 269, л. 412-443: Метрическая книга Ревельской портовой Симеоновской церкви на 1893 год, л. 427 | Родители: Р... Показать все
Восприемник
04.04.1910 ст.
Церковь Св. Благоверного Князя Александра Невского (Суворово-Кончанская) при Николаевской академии Генерального штаба, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Татьяна Аркадьевна (Мельницкая) Борнштейн
Бракосочетание
25.05.1918
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Смерть
Неизвестно