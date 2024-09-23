Семышева (Макурова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1879 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Семышева Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович
Рождение ребёнка
08.05.1905
Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович
Рождение ребёнка
17.01.1907
Дочь: Семышева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №824, стр. 213
Рождение ребёнка
11.02.1909
Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №935, стр. 211
Рождение ребёнка
08.04.1911
Дочь: Семышева Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович
Рождение ребёнка
14.01.1913
Сын: Семишов Петр Ильич
Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович
Рождение ребёнка
01.07.1924
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно