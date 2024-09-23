Семышева (Макурова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семышева (Макурова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1879 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1879 по 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Семышева Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.05.1905

Сын: Семышев Николай Ильич

Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.01.1907

Дочь: Семышева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №824, стр. 213
Рождение ребёнка
11.02.1909

Сын: Семышев Александр Ильич

Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №935, стр. 211
Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Семышева Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1913

Сын: Семишов Петр Ильич

Отец ребёнка: Семышев Илья Лукьянович

Русская Козловка, Атюрьевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.07.1924

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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