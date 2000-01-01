(Седова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Седова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Седов Виктор

Мать: Людмила

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