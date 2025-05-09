Zenevich Michail
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецZenevich AntonНеизвестно г.р.
МатьZenevich MariaНеизвестно г.р.
Супруги
Zenevich SofyaНеизвестно г.р.
Дети
Zenevich AlexeyНеизвестно г.р.
Zenevich AnatoliyНеизвестно г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Zenevich Anton
Мать: Zenevich Maria
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zenevich Anatoliy
Мать ребёнка: Zenevich Sofya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Zenevich) Tamara
Мать ребёнка: Zenevich Sofya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zenevich Alexey
Мать ребёнка: Zenevich Sofya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zenevich Sofya
Смерть
Неизвестно