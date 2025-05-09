Zenevich Michail Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Zenevich Michail

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Zenevich AntonНеизвестно г.р.
Мать
Zenevich MariaНеизвестно г.р.
Супруги
Zenevich SofyaНеизвестно г.р.
Дети
Zenevich AlexeyНеизвестно г.р.
Zenevich AnatoliyНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Zenevich Anton

Мать: Zenevich Maria

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zenevich Anatoliy

Мать ребёнка: Zenevich Sofya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Zenevich) Tamara

Мать ребёнка: Zenevich Sofya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zenevich Alexey

Мать ребёнка: Zenevich Sofya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zenevich Sofya

Смерть
Неизвестно

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