Полякова (Кантакузина) Ирина Михайловна 22.05.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

Полякова (Кантакузина) Ирина Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.05.1895, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 27.02.1945, община Ягстцелль, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Великогерманский Рейх

Супруги
Нарышкин Александр Михайлович03.09.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1919

Муж: Нарышкин Александр Михайлович

Смерть
27.02.1945
община Ягстцелль, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Великогерманский Рейх

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