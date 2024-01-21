Полякова (Кантакузина) Ирина Михайловна
женский, родилась 22.05.1895, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 27.02.1945, община Ягстцелль, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Великогерманский Рейх
Супруги
Нарышкин Александр Михайлович03.09.1878 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1919
Смерть
27.02.1945
община Ягстцелль, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Великогерманский Рейх