Гриценко Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1907
Дата смерти28.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гриценко Анна Антоновна
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Гриценко Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1932
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.07.1986