Гриценко Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриценко Георгий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1907

Дата смерти

28.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гриценко Анна Антоновна

Рождение ребёнка
25.09.1928

Сын: Гриценко Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1932

Сын: Гриценко Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.07.1986

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