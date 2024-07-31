Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Петр
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Осипова) Александра
Отец ребёнка: Осипов Петр
Рождение ребёнка
18.10.1878
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Осипов Петр
Рождение ребёнка
18.10.1878
Дочь: (Осипова) Анна
Отец ребёнка: Осипов Петр
Рождение ребёнка
24.11.1881
Сын: Осипов Стефан
Отец ребёнка: Осипов Петр
Смерть
Неизвестно