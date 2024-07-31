Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария

Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Петр

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Осипова) Александра

Отец ребёнка: Осипов Петр

Рождение ребёнка
18.10.1878

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Осипов Петр

Рождение ребёнка
18.10.1878

Дочь: (Осипова) Анна

Отец ребёнка: Осипов Петр

Рождение ребёнка
24.11.1881

Сын: Осипов Стефан

Отец ребёнка: Осипов Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.