Протасов Николай Александрович
мужской, родился 27.12.1798
умер 16.01.1855, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна28.06.1803 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1829
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.01.1855
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург