Протасов Николай Александрович 27.12.1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протасов Николай Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.12.1798

умер 16.01.1855, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна28.06.1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1829

Жена: Протасова (Голицына) Наталья Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.111. д.233. Метрические книги Казанского собора.

Смерть
16.01.1855
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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