Келер Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келер Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немчинов Игорь Александрович

Рождение ребёнка
01.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Томаров Игорь Евгеньеивч

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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