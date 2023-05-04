Келер Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Томаров Игорь Евгеньеивч
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург