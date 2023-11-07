Шершень Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шершень Ульяна Иоакимовна
Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шершень Моисей Иоакимович
Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шершень Евфросинья Иоакимовна
Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шершень Афанасий Иоакимович
Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1797