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Шершень Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шершень Ульяна Иоакимовна

Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шершень Моисей Иоакимович

Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шершень Евфросинья Иоакимовна

Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шершень Афанасий Иоакимович

Отец ребёнка: Шершень Иоаким Гаврилович

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Иоаким Гаврилович

Смерть
После 1797
Макошино, Чернігівська область
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