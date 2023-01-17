Балакина Степанида Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Балакин Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Балакин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мелания Дмитриевна
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Балакин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно