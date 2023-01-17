Балакина Степанида Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакина Степанида Никитина

Балакина Степанида Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Балакин Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Балакин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мелания Дмитриевна

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Сын: Балакин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Балакин Дмитрий Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Дмитрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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