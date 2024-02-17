Егор Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1847 по 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1848

Отец: Исай Архипов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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