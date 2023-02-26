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Вера Иоаннова

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Место рождения

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.08.1896

Дата смерти

27.08.1896

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

До 1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1896

Отец: Иван Фокин

Мать: Евдокия Ефимова

д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1896
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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