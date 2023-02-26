Вера Иоаннова
Место рожденияд.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.08.1896
Дата смерти27.08.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1896
Отец: Иван Фокин
Мать: Евдокия Ефимова
д.Марченки Горние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.08.1896
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.