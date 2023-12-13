Спечинская (Гебель) Елена Дмитриевна 24.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Спечинская (Гебель) Елена Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.01.1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Гебель (Врангель) София Константиновна?.12.1891 г.р.
Отец
Гебель Дмитрий Александрович24.08.1891 г.р.
Супруги
Спечинский Виктор Сергеевич01.09.1909 г.р.
Дети
Кочубей (Спечинская) Елена Викторовна20.10.1943 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1918

Отец: Гебель Дмитрий Александрович

Мать: Гебель (Врангель) София Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
27.12.1942

Муж: Спечинский Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
20.10.1943

Дочь: Кочубей (Спечинская) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Спечинский Виктор Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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