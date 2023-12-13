Спечинская (Гебель) Елена Дмитриевна
женский, родилась 24.01.1918, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьГебель (Врангель) София Константиновна?.12.1891 г.р.
ОтецГебель Дмитрий Александрович24.08.1891 г.р.
Супруги
Спечинский Виктор Сергеевич01.09.1909 г.р.
Дети
Кочубей (Спечинская) Елена Викторовна20.10.1943 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.12.1942
Рождение ребёнка
20.10.1943
Дочь: Кочубей (Спечинская) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Спечинский Виктор Сергеевич
Смерть
Неизвестно