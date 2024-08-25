Киприянова-Авксентьева (Иванова) Стефанида Лаврентьевна-Иларионовна
Место рождения
Дата рождения05.11.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1829 ст.
Отец: Авксентьев (Киприянов) Лаврентий(Иларион) Иванович
Бракосочетание
11.04.1852 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1853 ст.
Дочь: Михайлова-Дмитриева (Григорьева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.08.1854 ст.
Дочь: Михайлова-Дмитриева (Григорьева) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно