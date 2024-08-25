Киприянова-Авксентьева (Иванова) Стефанида Лаврентьевна-Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова-Авксентьева (Иванова) Стефанида Лаврентьевна-Иларионовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.11.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1829 ст.

Отец: Авксентьев (Киприянов) Лаврентий(Иларион) Иванович

Мать: Евфимиева Анастасия Ивановна (Иоанновна)

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.04.1852 ст.

Муж: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1853 ст.

Дочь: Михайлова-Дмитриева (Григорьева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1854 ст.

Дочь: Михайлова-Дмитриева (Григорьева) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Дмитриев (Михайлов) Алексей Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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