(Трифонова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трифонова) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1996

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1996

Отец: Трифонов Юрий Михайлович

Мать: Ирина

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