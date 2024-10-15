Панин Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Павел Игнатьевич

Мать: Панина (Лаптева) Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панина) Ирина Михайлона

Мать ребёнка: Панина Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Панина Юлия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Панина Юлия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Юлия Александровна

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