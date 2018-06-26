Мельников Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1970

Дата смерти

26.06.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1970

Отец: Мельников Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.2018

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