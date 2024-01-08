Разумовский Фон Вигштейн Грегор 03.03.1965 — найти родственников по фамилии на Familio

Разумовский Фон Вигштейн Грегор

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.03.1965, город Гисен, Гессен, Федеративная Республика Германия

Мать
Разумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея11.12.1935 г.р.
Отец
Разумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло15.11.1929 г.р.
Супруги
Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет?.07.1965 г.р.
Дети
Разумовская Фон Вигштейн Анна1995 г.р.
Разумовская Фон Вигштейн КсенияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965

Отец: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло

Мать: Разумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея

город Гисен, Гессен, Федеративная Республика Германия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумовская Фон Вигштейн София

Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумовская Фон Вигштейн Леони

Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумовская Фон Вигштейн Ксения

Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет

Бракосочетание
1992

Жена: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Разумовская Фон Вигштейн Анна

Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет

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