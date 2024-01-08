Разумовский Фон Вигштейн Грегор
мужской, родился 03.03.1965, город Гисен, Гессен, Федеративная Республика Германия
МатьРазумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея11.12.1935 г.р.
ОтецРазумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло15.11.1929 г.р.
Супруги
Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет?.07.1965 г.р.
Дети
Разумовская Фон Вигштейн Анна1995 г.р.
Разумовская Фон Вигштейн КсенияНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965
Отец: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Камилло
Мать: Разумовская Фон Вигштейн (Цу Зольмс-Хоэнзольмс-Лич) Доротея
город Гисен, Гессен, Федеративная Республика Германия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумовская Фон Вигштейн София
Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумовская Фон Вигштейн Леони
Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумовская Фон Вигштейн Ксения
Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет
Бракосочетание
1992
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Разумовская Фон Вигштейн Анна
Мать ребёнка: Фон Фоглас-Дейнхардштейн Элизабет