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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Заболоцкий (заболотский) Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Заболоц(дс)кий Ларион Петрович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Васса Ларионовна

Отец ребёнка: Заболоц(дс)кий Ларион Петрович

Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
Неизвестно
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