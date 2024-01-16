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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Заболоцкий (заболотский) Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Заболоц(дс)кий Ларион Петрович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболодская
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Васса Ларионовна
Отец ребёнка: Заболоц(дс)кий Ларион Петрович
Вятская губерния Уржумский уезд Кизерская волость д. Заболотская
Смерть
Неизвестно