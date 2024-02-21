Земчихина Курбатова Симулина Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земчихина Курбатова Симулина Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симулин Михаил

Мать: Симулина Анастасия

Рождение ребёнка
13.11.1959

Дочь: Дрогунова Курбатова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Курбатов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земчихина Александра Юрьевна

Отец ребёнка: Земчихин Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земчихин Валерий Юрьевич

Отец ребёнка: Земчихин Юрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земчихин Юрий Сергеевич

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