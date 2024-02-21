Земчихина Курбатова Симулина Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Симулин Михаил
Мать: Симулина Анастасия
Рождение ребёнка
13.11.1959
Дочь: Дрогунова Курбатова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Курбатов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земчихина Александра Юрьевна
Отец ребёнка: Земчихин Юрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Земчихин Юрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно