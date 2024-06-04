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Аралин Павел Степанов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Аралин Степан Демидов

Мать: Аралина Устинья Иванова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аралина Дарья Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Аралин Егор Павлов

Мать ребёнка: Аралина Дарья Никифорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Баннова (Аралина) Анисья Павлова

Мать ребёнка: Аралина Дарья Никифорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1829
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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