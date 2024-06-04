Аралин Павел Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Аралин Степан Демидов
Мать: Аралина Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аралина Дарья Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Аралин Егор Павлов
Мать ребёнка: Аралина Дарья Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Баннова (Аралина) Анисья Павлова
Мать ребёнка: Аралина Дарья Никифорова
Смерть
1829