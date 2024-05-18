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Лопаткин Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Лопаткин Петр Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1841

Жена: Лопаткина (Герасимова) Параскева Герасимовна

1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
11.05.1862

Сын: Лопаткин Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Лопаткина (Герасимова) Параскева Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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