Лопаткин Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Лопаткин Петр Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1841
1841 Чингис [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3401]
Рождение ребёнка
11.05.1862
Сын: Лопаткин Константин Тимофеевич
Мать ребёнка: Лопаткина (Герасимова) Параскева Герасимовна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно