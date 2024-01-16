Клюсик (Патковская) Петронела
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблонский (Клюсик) Каролина
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюсик Владислав Винцентий
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюсик Людвик
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клюсик Елена
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валанчук (Клюсик) Каролина
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюсик (Клюсик) Паулина
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Клюсик (Клюсик) Джозефа Мария
Отец ребёнка: Клюсик Карл
Рождение ребёнка
1899
Сын: Клюсик Иосиф
Отец ребёнка: Клюсик Карл