Клюсик (Патковская) Петронела — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюсик (Патковская) Петронела

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патковский Балтазар

Мать: Патковская (Патковская) Марианна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблонский (Клюсик) Каролина

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюсик Владислав Винцентий

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюсик Людвик

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюсик Елена

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валанчук (Клюсик) Каролина

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюсик (Клюсик) Паулина

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Клюсик (Клюсик) Джозефа Мария

Отец ребёнка: Клюсик Карл

Рождение ребёнка
1899

Сын: Клюсик Иосиф

Отец ребёнка: Клюсик Карл

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