Кислицын Никон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Никон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Кислицын Василий .

Мать: не указана

Смерть
После 1795
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