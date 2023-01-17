Крюков Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Игорь Борисович

Крюков Игорь Борисович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1970

Отец: Крюков Борис Александрович

Мать: Коронатова Наталья Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close