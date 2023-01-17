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Крюков Игорь Борисович
Крюков Игорь Борисович
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
25.02.1970
Пол
Мужской
Отец
Крюков Борис Александрович
1932 г.р.
Мать
Коронатова (Касалудзкая) Наталья Юрьевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1970
Отец:
Крюков Борис Александрович
Мать:
Коронатова Наталья Юрьевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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