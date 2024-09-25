Василиса Михайловна
Место рождения
Дата рожденияС 1786 по 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1786 по 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
по возрасту 18 лет при браке в 1805
Бракосочетание
23.05.1805 ст.
Муж: Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
07.10.1807 ст.
Сын: Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
15.07.1815 ст.
Сын: Илья Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Алексеевич
Смерть
Неизвестно