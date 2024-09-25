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Василиса Михайловна

Место рождения

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд

Дата рождения

С 1786 по 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1786 по 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1786 по 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд
по возрасту 18 лет при браке в 1805
Бракосочетание
23.05.1805 ст.

Муж: Матвей Алексеевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1807 ст.

Сын: Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Алексеевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1815 ст.

Сын: Илья Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеевич

Кременки, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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