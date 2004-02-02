Дудоладов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1932
Дата смерти02.02.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932
Отец: Дудоладов Михаил
Бракосочетание
14.01.1957
Рождение ребёнка
18.12.1957
Дочь: Полюдова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Дудоладова Тамара Аркадьевна
Рождение ребёнка
13.03.1960
Дочь: Романова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Дудоладова Тамара Аркадьевна
Смерть
02.02.2004