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Дудоладов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1932

Дата смерти

02.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1932

Отец: Дудоладов Михаил

Мать: Дудоладова Вера Дмитриевна

Бракосочетание
14.01.1957

Жена: Дудоладова Тамара Аркадьевна

Рождение ребёнка
18.12.1957

Дочь: Полюдова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Дудоладова Тамара Аркадьевна

Рождение ребёнка
13.03.1960

Дочь: Романова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Дудоладова Тамара Аркадьевна

Смерть
02.02.2004
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