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Оботурова София Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Семенов Аркадий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.

Дочь: Оботурова Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
09.12.1904 ст.

Сын: Оботуров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.

Сын: Оботуров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.08.1908 ст.

Дочь: Оботурова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.

Сын: Оботуров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
09.03.1913 ст.

Сын: Оботуров Сергей (Сергий) Алексеевич

Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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