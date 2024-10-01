Оботурова София Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Семенов Аркадий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1902 ст.
Дочь: Оботурова Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.12.1904 ст.
Сын: Оботуров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
03.05.1906 ст.
Сын: Оботуров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
05.08.1908 ст.
Дочь: Оботурова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
08.09.1910 ст.
Сын: Оботуров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1913 ст.
Сын: Оботуров Сергей (Сергий) Алексеевич
Отец ребёнка: Оботуров Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно