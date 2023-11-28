Данилова Варвара Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Варвара Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: Янченко Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно
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