Шапошникова мария александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников сергей александров
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шапошников андрей александров
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шапошников константин александров
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно