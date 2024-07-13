Шапошникова мария александрова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапошникова мария александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников сергей александров

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шапошников андрей александров

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шапошников константин александров

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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