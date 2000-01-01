(Титов) Наталия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титов) Наталия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Титов Терентий Прокопьевич

Мать: Мария

Смерть
1905
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