Палукайтене (Зубова) Даля Владимировна
женский, родилась Неизвестно
ОтецЗубов Владимир Владимирович06.12.1909 г.р.
МатьЗубова (Чюрлените) София Дануте12.06.1910 г.р.
Дети
Палукайтис ДжюгасНеизвестно г.р.
Палукайтис НарутисНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палукайтис Юрас
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палукайтис Джюгас
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палукайтис Нарутис
Отец ребёнка: не указан