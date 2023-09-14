Палукайтене (Зубова) Даля Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Палукайтене (Зубова) Даля Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Зубов Владимир Владимирович06.12.1909 г.р.
Мать
Зубова (Чюрлените) София Дануте12.06.1910 г.р.
Дети
Палукайтис ДжюгасНеизвестно г.р.
Палукайтис НарутисНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубов Владимир Владимирович

Мать: Зубова (Чюрлените) София Дануте

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палукайтис Юрас

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палукайтис Джюгас

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палукайтис Нарутис

Отец ребёнка: не указан

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