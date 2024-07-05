Курилова (Савина) Мария Осиповна
Место рождения
Дата рождения16.03.1877 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1877 ст.
Бракосочетание
19.01.1897
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Курилова Мария Константиновна
Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Курилов Василий Константинович
Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Курилова Александра Константиновна
Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Курилов Николай Константинович
Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.
Дочь: Курилова Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович
Смерть
После 1914