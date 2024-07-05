Курилова (Савина) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова (Савина) Мария Осиповна

Место рождения

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

16.03.1877 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1877 ст.

Отец: Савин Осип Филимонович

Мать: Савина (Пазаева) Наталия Илларионовна

Власово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
19.01.1897

Муж: Курилов Константин Петрович

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Курилова Мария Константиновна

Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Курилов Василий Константинович

Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Курилова Александра Константиновна

Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Курилов Николай Константинович

Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
03.11.1913 ст.

Дочь: Курилова Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Курилов Константин Петрович

Уварово, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
После 1914

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