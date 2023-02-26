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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван Юрьев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно