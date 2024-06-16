Красильников Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1846
Дата смерти15.08.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
унтер офицер
Бракосочетание
31.01.1873
Рождение ребёнка
07.11.1873
Сын: Красильников Михаил Иванов
Мать ребёнка: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова
Смерть
15.08.1874