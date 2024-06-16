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Красильников Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1846

Дата смерти

15.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
унтер офицер
Бракосочетание
31.01.1873

Жена: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1873

Сын: Красильников Михаил Иванов

Мать ребёнка: Красильникова (Боброва) Пераскева Александрова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.08.1874
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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