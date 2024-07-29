Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
15.05.1908 ст.
Сын: Комаров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.
Дочь: Комарова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
11.12.1915 ст.
Дочь: Комарова Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов
Рождение ребёнка
15.04.1917 ст.
Дочь: Комарова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов
Смерть
Неизвестно