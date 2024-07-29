Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Андрей Емельянов

Рождение ребёнка
01.07.1904 ст.

Сын: Комаров Илья Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.

Сын: Комаров Федор Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1908 ст.

Сын: Комаров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.

Дочь: Комарова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1915 ст.

Дочь: Комарова Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1917 ст.

Дочь: Комарова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Емельянов

Андреевка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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