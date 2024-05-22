Васильчикова (Де Келлер) Барбарина
женский, родилась 1941
умерла 2010, город Ричмонд, Виргиния, США
Супруги
Васильчиков Георгий Илларионович22.11.1919 г.р.
Дети
Васильчиков Александр ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Васильчикова Наталья ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильчикова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Васильчиков Георгий Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчиков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Васильчиков Георгий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010
город Ричмонд, Виргиния, США