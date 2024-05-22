Васильчикова (Де Келлер) Барбарина 1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильчикова (Де Келлер) Барбарина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1941

умерла 2010, город Ричмонд, Виргиния, США

Супруги
Васильчиков Георгий Илларионович22.11.1919 г.р.
Дети
Васильчиков Александр ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Васильчикова Наталья ГеоргиевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильчикова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Васильчиков Георгий Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчиков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Васильчиков Георгий Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Георгий Илларионович

Смерть
2010
город Ричмонд, Виргиния, США

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