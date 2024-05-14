Шамсутдинова (Мифтахутдинова) Наиля Наилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова (Мифтахутдинова) Наиля Наилевна

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Место рождения

г. Казань

Дата рождения

28.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1987

Отец: Мифтахутдинов Наиль Минвагизович

Мать: Мифтахутдинова (Киямова) Резидя Наиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсутдинов Рафис Фаридович

Рождение ребёнка
10.07.2015

Сын: Шамсутдинов Камиль Рафисович

Отец ребёнка: Шамсутдинов Рафис Фаридович

Рождение ребёнка
04.09.2018

Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Камила Рафисовна

Отец ребёнка: Шамсутдинов Рафис Фаридович

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