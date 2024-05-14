Шамсутдинова (Мифтахутдинова) Наиля Наилевна
Место рожденияг. Казань
Дата рождения28.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2015
Сын: Шамсутдинов Камиль Рафисович
Отец ребёнка: Шамсутдинов Рафис Фаридович
Рождение ребёнка
04.09.2018
Дочь: Шамсутдинова (Шамсутдинова) Камила Рафисовна
Отец ребёнка: Шамсутдинов Рафис Фаридович