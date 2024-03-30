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Новицкий Франц Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Новицкий Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1937 ст.

Дочь: Новицкая Раиса Францевна

Мать ребёнка: Новицкая Вера Макаровна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
До 1937

Жена: Новицкая Вера Макаровна

Рождение ребёнка
26.07.1939

Дочь: Новицкая Галина Францевна

Мать ребёнка: Новицкая Вера Макаровна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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