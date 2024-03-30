Новицкий Франц Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Отец: Новицкий Лукьян
Рождение ребёнка
28.04.1937 ст.
Дочь: Новицкая Раиса Францевна
Мать ребёнка: Новицкая Вера Макаровна
Бракосочетание
До 1937
Жена: Новицкая Вера Макаровна
Рождение ребёнка
26.07.1939
Дочь: Новицкая Галина Францевна
Мать ребёнка: Новицкая Вера Макаровна
Смерть
Неизвестно