Платонова (Матросова) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Матросова) Вера Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1930

Дата смерти

24.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1957

Дочь: Павлова Альбина Сергеевна

Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
07.09.1958

Дочь: Черняева Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
21.06.1960

Дочь: Романова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
18.08.1964

Сын: Платонов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Сергей Владимирович

Смерть
24.12.2020
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