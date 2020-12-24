Платонова (Матросова) Вера Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1930
Дата смерти24.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.08.1957
Дочь: Павлова Альбина Сергеевна
Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
07.09.1958
Дочь: Черняева Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
21.06.1960
Дочь: Романова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
18.08.1964
Сын: Платонов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Платонов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2020