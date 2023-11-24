Алексеев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Василий Васильевич

Алексеев Василий Васильевич

Место рождения

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.04.1914

Дата смерти

18.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914

Отец: Алексеев Василий Иванович

Мать: Алексеева (Феопентова) Марфа Дмитриевна

Малый Холм, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Алексеев Михаил Васильевич брат новорожденного, д.Малый Холм; Алексеева Анна Васильевна, сестра новорожденного, д.Малый Холм | Церковь Ионна Богослова
Смерть
18.04.1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.