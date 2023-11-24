Алексеев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1914
Дата смерти18.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1914
Крещение
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Восприемники: Алексеев Михаил Васильевич брат новорожденного, д.Малый Холм; Алексеева Анна Васильевна, сестра новорожденного, д.Малый Холм | Церковь Ионна Богослова
Смерть
18.04.1914